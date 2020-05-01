Роспотребнадзор разъяснил ограничения при покупке лекарств онлайн

01.05.2020, 23:48, Новости дня

В Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве разъяснили ограничения при покупке лекарственных средств через интернет.

«В период борьбы с коронавирусом произошли существенные изменения, касающиеся покупки лекарств онлайн, ранее такая продажа была запрещена. Поправки к Закону от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» устанавливают возможность дистанционной продажи безрецептурных лекарств и, таким образом, направлены на разрешение деятельности интернет-аптек с минимальными ограничениями», – говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.

При этом нельзя продавать через интернет наркопрепараты и психотропы, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этанола свыше 25%. Например, зеленку, настойки валерианы, прополиса или эхинацеи, корвалол, валокордин, спиртовой раствор салициловой кислоты и подобные.

«Согласно поправкам торговать лекарственными препаратами для медицинского применения в розницу могут аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение Росздравнадзора. Рецептурные препараты являются исключением, однако в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство вправе установить временный порядок дистанционной торговли некоторыми из них, что позволит продавать дистанционно и часть рецептурных лекарств», – говорится в сообщении.

Напомним, 3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал один из «антивирусных» законов – о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов.

Ранее глава государства поручил правительству и губернаторам сформировать резервы лекарств и тест-систем для диагностики коронавируса.