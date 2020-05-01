 

В Харьковской области коронавирусом заразилось 73 медика. Это больше четверти всех подтвержденных случаев

01.05.2020, 23:34, Новости дня

По состоянию на 1 мая в Харьковской области коронавирусом заразилось 73 медицинских работника. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на данные Харьковской облгосадминистрации.

За последние сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у восьми медиков.

Всего в регионе по состоянию на утро 1 мая было подтверждено 274 случая заражения коронавирусом (из них 26 выздоровели, четверо умерли). Таким образом, медицинские работники составляют более четверти заболевших (26,64%). 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 1 мая коронавирусной инфекцией заразилось 3,3 млн человек, из них 235 тыс. умерли, 1,04 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

По состоянию на 1 мая общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 10 861 человек (+455 за последние сутки), 272 из них умерли (+11), 1413 выздоровели (+175). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (1453), Черновицкой (1667) и Ивано-Франковской (899) областях.

По данным Минздрава, всего в Украине коронавирусом заразилось 2154 медработника (19,83% от общего числа заболевших).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Врач оценил результативность принимаемых Россией мер против COVID-19

26.03 / Владимир Зеленский: режим Чрезвычайной ситуации – не про диктатуру, это о дисциплине

25.04 / Посол РФ в США призвал хранить память о встрече на Эльбе

03.04 / В Турции запретили молодежи и детям выходить на улицы

26.04 / Командующий Космическими силами США: иранский спутник – это кувыркающаяся веб-камера

21.04 / Греф назвал точные даты пика эпидемии коронавируса в РФ

28.03 / Саудовская Аравия отрицает контакты с Россией по соглашению ОПЕК+

24.04 / Срок перевода пенсионеров на карты «Мир» продлили

03.04 / ОСК пригрозил разрывом контракта подрядчику ремонта «Адмирала Кузнецова»

28.04 / Стало известно о возможном продлении режима самоизоляции до конца майских праздников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска