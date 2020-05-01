Украинцам пообещали ослабление карантина, Китай отказал ВОЗ в совместном изучении коронавируса. Главное за день

01.05.2020, 23:34, Новости дня

В Украине увеличилось число жертв коронавируса

По состоянию на утро коронавирус подтвержден у 10 861 украинца, 272 из них скончались. От COVID-19 в стране четвертый день подряд умирает по 11 человек. В частности, в Черновицкой области коронавирусную инфекцию обнаружили у полуторамесячного ребенка.

Зеленский пообещал послабление карантина

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении пообещал, что 11 мая начнется послабление карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Такую же позицию высказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Зеленский также призвал украинцев провести майские праздники дома, чтобы не сорвать выход из карантина.

В мире растет число больных COVID-19

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,3 млн человек, более 235 тыс. из них скончались, более 1,03 млн вылечились.

Китай отказал ВОЗ в совместном расследовании появления COVID-19

Власти Китая отказали Всемирной организации здравоохранения в проведении совместного расследования возникновения коронавируса. Расследование проводит сам Китай. В ВОЗ не сомневаются, что вирус имеет естественное происхождение.

В России, где зафиксировано более 14 тыс. заражений и 1169 смертей, COVID-19 обнаружили еще у одного члена правительства – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.

Всемирная организация здравоохранения продлевает действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Германия официально назвала Россию стороной конфликта на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия – сторона конфликта на Донбассе. Он отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе видеоконференции глав МИД стран “Нормандской четверки” подтвердил признание Минских соглашений российской стороной.

Байден отверг обвинение в насилии

Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден назвал неправдой обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против него бывшей сотрудницей Сената Тарой Рид. По ее словам, речь идет о событиях 1993 года.

В Днепропетровской области произошла авиакатастрофа

Возле поселка Слобожанское Днепропетровской области упал и загорелся одномоторный самолет Grumman. Два человека погибли.