Расследование ГБР о захвате украинских кораблей в Керченском проливе ослабит позиции Украины на международной арене – Рябошапка

01.05.2020, 23:34, Новости дня

Уголовное производство в отношении бывшего президента Украины, нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко в связи с переходом украинских военных кораблей из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года может навредить Украине. Такое мнение высказал бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью нардепу от “Европейской солидарности” Алексею Гончаренко.

“Я думал, что это дело уже давно забыто. После нескольких совещаний по этой теме, я думал, что мы к нему возвращаться не будем… Перспективы или логики в таких производствах я не вижу. Там нечего расследовать”, – отметил он.

По словам Рябошапки, предъявление обвинений Петру Порошенко “однозначно ослабит позиции Украины не только в международном арбитраже, но и вообще на международной арене”.

“К такого рода производствам необходимо подходить очень осторожно и учитывать все обстоятельства. В том числе те, которые привели к такому шагу президента. К тому же решение принималось не только Порошенко… Такие важные вещи, собственно контекст, в котором происходила эта ситуация: и война, и обострение на тот момент – все надо было принимать во внимание”, – заявил бывший генпрокрурор.

25 апреля экс-нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и бывший нардеп от “Народного фронта” Виктория Сюмар заявили, что ГБР намерено в ближайшее время сообщить о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко, бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову и командующему Военно-морскими силами Украины Игорю Воронченко в государственной измене в связи с переходом украинских военных кораблей из Одессы в Мариуполь 25 ноября 2018 года, в ходе которого РФ обстреляла и захватила в Черном море катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”.

Тогда российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских “судах” и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка, двое из которых – сотрудники СБУ. Адвокат Николай Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия вернула корабли без каких-либо условий.

В Госбюро расследований заявили, что такое дело действительно расследуется, но опровергли информацию о подготовке к вручению подозрений.