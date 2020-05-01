ТОП-5 самых дешёвых автомобилей на рынке России возглавила Lada Granta

01.05.2020, 23:30, Разное

Эксперты, анализировавшие ситуацию на рынке России, по состоянию на 1 мая составили ТОП-5 самых дешёвых автомобилей. Лидером списка оказалась Lada Granta, сходящая с конвейера концерна «АвтоВАЗ».

Стоимость самой доступной из представленных на российском рынке модификаций Lada Granta стартует от 490,6 тысяч рублей. При этом производитель на текущий момент предлагает покупателям ряд привлекательных акционных предложений, что ещё снижает ценник. Таким образом авто с 87-сильным двигателем, работающим в паре с МКПП, с различными системами безопасности и аудиоподготовкой сейчас в РФ можно приобрести примерно за 383 тысячи рублей. Вторую позицию ТОПа занимает «японец» Datsun on-Do стоимостью чуть более полумиллиона рублей, а третью – модель от того же бренда – Datsun mi-Do.

Четвёртая строка рейтинга самых дешёвых авто досталась Lada Largus с ценником в районе 623 тысяч рублей. На последней позиции разместились две модели от представителя французского автопрома компании Renault с идентичной стоимостью в 625 тыс. рублей – Sandero и Logan, информирует интернет-портал «ГлобалМСК».