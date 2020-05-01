 

Ученые создали идеальное средство от похмелья на основе растительных экстрактов

01.05.2020, 23:09, Разное

Ученые смогли создать средство, существенно облегчающее симптомы похмелья. В рамках исследования были использованы витамины и растительные экстракты корней, листьев, плодов.
Алкоголь приводит к обезвоживанию организма, из-за чего токсины не удается вывести быстро. Потеря электролитов, благодаря которым уровень кислот и воды можно сбалансировать, а также дегидратация организма вызывают симптомы похмелья.

В исследовании, опубликованном в зарубежном издании BMJ Nutrition Prevention & Health, специалисты решили изучить и проанализировать воздействие некоторых минералов, витаминов, экстрактов растений и антиоксидантных соединений на физические и психологические симптомы, наблюдающиеся во время похмелья.

В качестве растительных экстрактов использовали барбадосскую вишню (ацеролу), опунцию, гинкго билобу, корень имбиря, а также иву. Эксперты попытались оценить потенциал калия, магния, цинка, тиамина, бикарбоната натрия, рибофлавина и фолиевой кислоты, используемых в составе средства. В ходе эксперимента около 214 здоровых людей, возрастом от 18 до 65 лет, распределили по трем группам, где за 45 минут до и после употребления спиртного им необходимо было пить водорастворимую добавку.

В первой группе участники употребляли состав с растительными экстрактами, минералами, витаминами, а также инулином и стевиол-гликозидами (антиоксидантные соединения). Члены второй группы употребляли ту же добавку, но без экстрактов, а третьей группе давали лишь плацебо (глюкозу).

Лучшие результаты наблюдались у тех, кто принимал добавку с полным составом. Данная методика требует дальнейшего исследования, поскольку механизмы, которые лежат в основе нового средства пока остаются не изученными.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Как тысячи футбольных полей: лесные пожары начали выжигать Россию

10.04 / Скандалы: «Будем восстанавливаться тяжело и кроваво»

30.03 / Пир из чумы: подмосковный кондитер испек торт в виде коронавируса

10.03 / Мнение: Корона минуса

27.04 / “Как папа с дочкой”: Виктор Логинов представил молодую избранницу

20.04 / Стоимость нефти WTI впервые в истории стала отрицательной

25.04 / В Москве скончался еще 41 пациент с коронавирусом

11.03 / Мнение: Интерес без щипцов

05.04 / Археологи обнаружили на Камчатке поселения исчезнувшей культуры собаководов

24.04 / Алекс Родригес о свадьбе с Дженнифер Лопес: “У нас есть четыре сценария”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска