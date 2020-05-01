Ученые создали идеальное средство от похмелья на основе растительных экстрактов

01.05.2020, 23:09, Разное

Ученые смогли создать средство, существенно облегчающее симптомы похмелья. В рамках исследования были использованы витамины и растительные экстракты корней, листьев, плодов.

Алкоголь приводит к обезвоживанию организма, из-за чего токсины не удается вывести быстро. Потеря электролитов, благодаря которым уровень кислот и воды можно сбалансировать, а также дегидратация организма вызывают симптомы похмелья.

В исследовании, опубликованном в зарубежном издании BMJ Nutrition Prevention & Health, специалисты решили изучить и проанализировать воздействие некоторых минералов, витаминов, экстрактов растений и антиоксидантных соединений на физические и психологические симптомы, наблюдающиеся во время похмелья.

В качестве растительных экстрактов использовали барбадосскую вишню (ацеролу), опунцию, гинкго билобу, корень имбиря, а также иву. Эксперты попытались оценить потенциал калия, магния, цинка, тиамина, бикарбоната натрия, рибофлавина и фолиевой кислоты, используемых в составе средства. В ходе эксперимента около 214 здоровых людей, возрастом от 18 до 65 лет, распределили по трем группам, где за 45 минут до и после употребления спиртного им необходимо было пить водорастворимую добавку.

В первой группе участники употребляли состав с растительными экстрактами, минералами, витаминами, а также инулином и стевиол-гликозидами (антиоксидантные соединения). Члены второй группы употребляли ту же добавку, но без экстрактов, а третьей группе давали лишь плацебо (глюкозу).

Лучшие результаты наблюдались у тех, кто принимал добавку с полным составом. Данная методика требует дальнейшего исследования, поскольку механизмы, которые лежат в основе нового средства пока остаются не изученными.