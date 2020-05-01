В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

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01.05.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 37 человек с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«[За сутки] в Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 695 человек.

За сутки в РФ зарегистрированы 7933 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего выявлено 114 431 случаев коронавируса в 85 регионах страны.

В четверг сообщалось, что в Москве умерли 47 пациентов с коронавирусом.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, до 11 мая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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