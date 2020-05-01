 

Китай не пригласил специалистов ВОЗ поучаствовать в расследовании возникновения коронавируса

01.05.2020, 22:58, Разное

Китай начал расследовать причины возникновения коронавируса нового типа в городе Ухань, однако представителей Всемирной организации здравоохранения к участию не пригласили. Об этом телеканалу Sky News рассказал представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.

«Мы знаем, что началось национальное расследование, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться. […] ВОЗ обращается с запросами к комиссии по здравоохранению и властям», — рассказал он.

Представитель организации подчеркнул, что выяснить природу нового вируса очень важно, чтобы избежать повторения ситуации в будущем. По его словам, необходимо тщательно проанализировать возможность передачи вируса от животного к человеку.

Галеа отметил, что не видит никаких объективных причин не допускать организацию к расследованию, так как ее специалисты не сомневаются в естественном происхождении вируса. Ранее высказывались версии, что коронавирус создали в китайской лаборатории: президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть данные об искусственном происхождении COVID-19, однако в ВОЗ такой вариант считают маловероятным.

Тем временем в самом Китае пандемия пошла на спад: за сутки в стране зафиксировано лишь 12 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала распространения коронавирусом переболели более 83,5 тысячи жителей этой страны.

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Источник: Новая газета



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