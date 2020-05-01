Пять проектов: как будут развиваться атомные технологии в России

01.05.2020, 22:50, Разное

Проект программы “Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии до 2024 года” направлен на обеспечение энергетической безопасности России. В соответствии с указом президента, в течение трех месяцев программу необходимо согласовать с кабинетом министров.

Работа по развитию отечественной атомной отрасли будет идти по пяти проектам: разработка системы двухкомпонентной атомной энергетики с замыканием ядерного топливного цикла, развитие технологий экспериментально-стендовой базы, совершенствование технологий управляемого термоядерного синтеза, новейших плазменных технологий, создание новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем, а также проектирование и возведение референтных энергоблоков атомных электростанций, включая АЭС малой мощности.

Время показало, что атом является наиболее эффективной сферой энергетики и дает максимальную выработку за минимальный промежуток времени, отметил глава аналитического отдела ИК “Риком-Траст” Олег Абелев. Страны, обладающие атомными технологиями, могут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, подчеркнул эксперт.

Говоря о программе, аналитик отметил, что она отражает наиболее перспективные проекты и темы, что подтверждает внимание президента к этим вопросам. По его словам, тема замкнутого топливного цикла обсуждается не первый год. Результаты программы окажут колоссальное влияние на мировые позиции отечественной атомной отрасли, уверен Абелев.

Атомная отрасль – многоцелевая: она может производить и энергию, и медицинские, биотехнологические и иные разработки, пояснил аналитик. С каждым днем атомные технологии становятся неотъемлемой частью жизни человека, отметил Абелев.

“В истории с пандемией поставлен ребром вопрос, насколько традиционные углеводороды и ВИЭ долговечны с точки зрения их безальтернативного использования в будущем. Думаю, что не только в нашей стране, но и в других странах на первый план остро встанет вопрос о пересмотре роли атомной энергетики”, – считает эксперт.

Ранее “Дни.ру” писали, что более 200 руководителей “Росатома”, включая генерального директора, его заместителей, руководство дивизионов и крупнейших предприятий отрасли, приняли решение перечислить личные средства на борьбу с пандемией коронавируса. Инициативу поддержали рядовые сотрудники госкорпорации.

Кроме того, “Росатом” обеспечивает средствами индивидуальной защиты сотрудников предприятий, входящих в контур управления госкорпорации, а также жителей городов, в которых они присутствуют. Компания активно сотрудничает с Федеральным медико-биологическим агентством России и укрепляет техническую базу его учреждений, поддерживает волонтеров и помогает людям старшего возраста в “атомных городах”.