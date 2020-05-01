Специалисты предлагают поменять кислоту на соль в автомобильном аккумуляторе

01.05.2020, 22:49, Новости дня

Ученые из Бразилии открыли новый способ изготовления свинцовых аккумуляторов, которые будут безопасными для окружающей среды, а невысокая стоимость их производства позволит сэкономить средства.

Специалисты предлагают перестать применять кислоту в качестве электролита для свинцового аккумулятора. Альтернативное наполнение батарей будет дешевым и нейтральным по отношению к экологии. Высокая концентрация соли в небольшом объеме воды может стать заменой органическим растворителям для автомобильных аккумуляторов.

Применение водного раствора подняло максимальное напряжение ячейки на 300%, это позволило батарее выдержать более 1000 циклов заряда.