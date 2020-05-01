Замглавы Воскресенского УМВД задержан за получение взятки

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01.05.2020, 22:48, Новости дня

Замначальника УМВД города Воскресенск и следователь полиции задержаны за получение взятки в 100 тыс. рублей, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Заместителю начальника УМВД РФ по Воскресенску (начальнику Следственного управления) предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействие) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ)» – цитирует Врадий ТАСС.

По ее словам, полицейский со своей подчиненной вымогал у подозреваемого взятку в 100 тыс. рублей за неизбрание более строгой меры пресечения.

На допросе у следователя обвиняемый полностью признал свою вину. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее в пятницу начальника крымского управления Росимущества и его зама задержали за взятку.



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