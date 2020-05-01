Le Monde – старые рецепты от нового кризиса — партия Ле Пен не сдаёт позиций в условиях эпидемии

01.05.2020, 22:31, Новости дня

Кризис здравоохранения во Франции не стал для партии Марин Ле Пен поводом изменить повестку, пишет Le Monde. Как отмечает издание, в условиях пандемии и режима изоляции «Национальное объединение» продолжает продвигать идеи суверенитета, закрытия границ и усиления мер безопасности внутри страны. При этом, как отмечают эксперты, на фоне выступлений других политиков и журналистов, речи Ле Пен сегодня звучат вполне умеренно.



Reuters

Традиционное первомайское собрание партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» в разгар кризиса здравоохранения мало чем отличалось от мероприятий, проводимых французскими крайне правыми до эпидемии, пишет Le Monde. Как напоминает издание, в последние недели «Национальное объединение» и его лидер используют те же рецепты, риторику и предлагают те же решения, что и в период, предшествовавший распространению Covid-19.

После традиционного возложения цветов к памятнику Жанне Д’Арк в Париже состоялась веб-конференция членов партии, центральным вопросом которой стала эпидемия. Как замечает издание, тематика мероприятия для членов партии Ле Пен была как минимум ожидаемой: «уроки», которые следует извлечь из действий правительства, возвращение Франции «суверенитета» и риторический вопрос о том, движется ли Европейский союз к краху.

Сама Ле Пен вместе со своими последователями с момента введения режима всеобщей изоляции занята на всех фронтах, с одной стороны, умножая предупредительные выстрелы по ослабленному Европейскому союзу, с другой — подпитывая уже устоявшееся недоверие к французскому правительству, а также проповедуя необходимость закрытия национальных границ и продолжая свои неизменные речи о «вседозволенности» и недостаточном обеспечении безопасности в стране.

Как подчёркивает газета, для партии Ле Пен границы существуют в том числе и внутри страны. С начала кризиса в области здравоохранения члены «Национального объединения» вновь заговорили о «зонах беззакония» и «не-Франции». Так, кандидат на муниципальных выборах Филипп Вардон подытожил позицию партию в отношении некоторых территорий, написав в Twitter: «Мы живём не в одной стране», а Марин Ле Пен, отвечая на вопросы в Facebook 27 апреля, заметила, что «хулиганы снова вышли на улицы». При этом, по словам издания, партия Ле Пен в ситуации кризиса здравоохранения не забывает и о своей любви к теориям заговоров, даже если не формулирует их прямо.

Сама Ле Пен считает, что «сделала не слишком много ошибок» за полтора месяца, пока длится режим изоляции. Того же мнения придерживается историк Николя Лебург. По его словам, в период, когда публичные выступления политиков и журналистов становятся всё более «чудовищными», речи членов «Национального объединения» по сравнению с ними выглядят «центристскими». «Да, они исполняют старые трюки «Народного фронта» — суверенитет, закрытие границ… но делают это спокойным тоном», — замечает эксперт.

По мнению специалиста по крайне правым течениям, критикуя правительство, Марин Ле Пен всё же ограничена представлениями о «столь дорогом для французов национальном единстве», поэтому остаётся «достаточно трезвой», несмотря на множество поводов ударить власти побольнее — начиная с «сумасшедшей» истории с масками. При этом историк серьёзно сомневается в том, что финалистка второго тура последних президентских выборов утратила доверие французов в той же мере, что и действующее правительство. Как отмечает специалист, Ле Пен удалось избежать выступлений в духе Трампа или её отца Жана-Мари Ле Пена, однако вопрос в том, сочтут ли её избиратели это плюсом или минусом.