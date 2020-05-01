Генсек ООН – мир слишком разобщён в борьбе с пандемией, но ещё не поздно всё изменить

01.05.2020, 22:30, Новости дня

В интервью немецкому телеканалу Das Erste генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш раскритиковал мировое сообщество за недостаток солидарности и координации действий в борьбе с пандемией коронавируса. Однако ещё не поздно изменить ситуацию и помочь особенно сильно пострадавшим африканским странам — тем более, что это в интересах всех государств, если они не хотят столкнуться со второй волной заражения.



Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш критически высказался о недостатке международного сотрудничества и координации действий между странами в кризисе с коронавирусом, пишет немецкий телеканал Das Erste.

Особенно сильно Гутерреш обеспокоен ситуацией в южном полушарии и, в частности, в Африке. «Сообществу государств не хватило международной солидарности, чтобы эти страны могли защитить себя», — заявил он в интервью каналу для программы Tagesthemen.

«Пандемия будет распространяться, как лесной пожар, с трагическими последствиями для людей и этих особенно уязвимых национальных экономик», — подчеркнул Гутерреш. При этом существует опасность, что пандемия вернётся и в северную часть мира. «Так что помочь югу — в интересах всех государств. Это не вопрос щедрости», — заметил генеральный секретарь ООН.

Раскритиковав недостаток в координировании действий между странами в борьбе с пандемией, он признал, что этого следовало ожидать. «Мы переживаем дисфункцию в международных отношениях, потому что крупнейшие державы выступают друг против друга», — считает Гутерреш. Однако национализм и популизм, по его мнению, не являются подходящим ответом в данной ситуации.

В то же время, Гутерреш надеется, что в дальнейшем действия отдельных государств будут более скоординированными: «Ещё есть время увидеть, что мы должны найти друг друга. В том числе, чтобы разработать стратегии по выходу, чтобы все страны могли согласованно ослаблять меры».

Также Гутерреш видит шансы повлиять на долгосрочное оформление будущего: «Мы можем кое-что изменить. Мы можем заняться проблемами, которые у нас уже были до этого, глубоким социальным неравенством и несправедливостью, изменениями климата». Возможно также создать больше «зелёных» рабочих мест.

Генеральный секретарь ООН призвал подвести критические итоги после пандемии и проанализировать, кто и как действовал во время кризиса. «Из этого мы должны извлечь уроки, чтобы в будущем при подобных пандемиях действовать лучше», — настаивает Гутерреш. Кроме того, опираясь на опыт нынешней пандемии, люди могут понять, «насколько мы хрупкие и уязвимые», цитирует генсека ООН немецкий телеканал Das Erste.