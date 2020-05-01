Virgin Galactic провела первое летное испытание нового космолета над Нью-Мексико

01.05.2020, 22:30, Новости дня

Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона провела первое летное испытание в небе над штатом Нью-Мексико космолета Unity серии SpaceShipTwo, говорится в сообщении Virgin Galactic.

«В Нью-Мексико сегодня состоялся первый сольный полет Unity, который стал важной вехой в серии испытаний в рамках подготовки к коммерческой эксплуатации», – приводит сообщение Virgin Galactic ТАСС.

Unity стартовал на высоте 15,2 км, отделившись от самолета-разгонщика Eve, и совершил планирующий полет, приземлившись в космопорте в Нью-Мексико. Аппарат развил скорость в 0,7 Маха.

Самолетом-разгонщиком управляли Майкл Масукки и Келли Латимер. Они и остальные участники испытаний соблюдали меры, призванные не допустить у них возникновения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, отметила Virgin Galactic.

Напомним, корабль был представлен в феврале 2016 года. Он рассчитан на двоих пилотов и шестерых пассажиров, которым обещают возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут.

В мае 2017 года в сети появилось видео успешных испытаний многоразового суборбитального корабля SpaceShipTwo модели Unity. В декабре 2018 года туристический корабль SpaceShipTwo модели Unity впервые достиг «космической высоты».

Отметим, судьба предшественника Unity оказалась трагической. 31 октября 2014 года прототип космического корабля отстыковался от самолета-носителя, но после старта двигателей распался на части, в результате чего погиб один из пилотов.