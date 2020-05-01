The National Interest: ВМС США плохо подготовлены к длительной войне с противником

01.05.2020, 22:30, Разное

Эксперты профильного американского издания провели анализ потенциальных возможностей военно-морских сил Соединенных Штатов. По их мнению, флот страны не обладает высокой готовностью для проведения длительных военных действий.

Такие выводы сотрудники журнала The National Interest сделали на основании отчета, опубликованного аналитическим центром RAND. Сравнение возможностей ВМС США специалисты центра проводили с условным “более-менее серьезным противников”, в качестве которого назвали Российскую Федерацию, а также Китай. Главным тезисом стало то, что американские эсминцы, вооруженные ракетами “Томагавк”, вероятнее всего опустошат свои боекомплекты в случае военного конфликта высокой интенсивности слишком быстро. Таким образом, корабли не смогут обеспечить достаточную поддержку сухопутным силам.

Примечательно, что адекватным решением ситуации американские военные видели использование эсминцев класса “Замволт”, на вооружении которых находятся 155-миллиметровые орудия, стреляющие высокоточными снарядами на расстояние более восьмидесяти миль. Однако, как выяснилось, упомянутые орудия являются очень дорогими агрегатами, а снижение ассигнований на обеспечение эсминцами привело к отказу от большого количества используемого вооружения. “Вместо “Замволтов” поддерживать десант и сухопутные войска при случае будут старые эсминцы “Ардли Берк”, а также ракетные крейсеры “Тикондерога””, – резюмировали эксперты The National Interest. Об этом пишет интернет-издание Utro.ru.