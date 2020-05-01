 

The National Interest: ВМС США плохо подготовлены к длительной войне с противником

01.05.2020, 22:30, Разное

Эксперты профильного американского издания провели анализ потенциальных возможностей военно-морских сил Соединенных Штатов. По их мнению, флот страны не обладает высокой готовностью для проведения длительных военных действий.
Такие выводы сотрудники журнала The National Interest сделали на основании отчета, опубликованного аналитическим центром RAND. Сравнение возможностей ВМС США специалисты центра проводили с условным “более-менее серьезным противников”, в качестве которого назвали Российскую Федерацию, а также Китай. Главным тезисом стало то, что американские эсминцы, вооруженные ракетами “Томагавк”, вероятнее всего опустошат свои боекомплекты в случае военного конфликта высокой интенсивности слишком быстро. Таким образом, корабли не смогут обеспечить достаточную поддержку сухопутным силам.

Примечательно, что адекватным решением ситуации американские военные видели использование эсминцев класса “Замволт”, на вооружении которых находятся 155-миллиметровые орудия, стреляющие высокоточными снарядами на расстояние более восьмидесяти миль. Однако, как выяснилось, упомянутые орудия являются очень дорогими агрегатами, а снижение ассигнований на обеспечение эсминцами привело к отказу от большого количества используемого вооружения. “Вместо “Замволтов” поддерживать десант и сухопутные войска при случае будут старые эсминцы “Ардли Берк”, а также ракетные крейсеры “Тикондерога””, – резюмировали эксперты The National Interest. Об этом пишет интернет-издание Utro.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Скандалы: Ксения Собчак не разобралась в камчатских крабах

01.05 / Умер актер из сериала “Игра престолов”

30.04 / Vytybt: Как США украли территорию от океана до океана

16.04 / «Яндекс» готовит сервис домашнего тестирования на коронавирус

02.04 / Мнение: Гражданка Украины заразила коронавирусом россиян – на родине ее бы сожгли

29.03 / Виктория Боня рассказала о жизни в зараженной коронавирусом Франции

12.04 / Путин продлил режим самоизоляции в РФ до 30 апреля

26.03 / Европейцы объявили «карантин» для своих межпланетных зондов

13.04 / Степан Меньшиков не помогает бывшей жене с содержанием детей

27.04 / “Затащили в машину и отвезли в лес”: Малиновская рассказала о своем изнасиловании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска