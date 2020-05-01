Количество умерших от коронавируса в Великобритании превысило 27 тыс.

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01.05.2020, 22:15, Новости дня

Количество умерших от коронавирусной инфекции в Великобритании превысило 27 тыс. человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения Соединенного Королевства.

За последние 24 часа в стране зарегистрировано 739 связанных с COVID-19 смертей (на 65 больше, чем 30 апреля). Общее количество жертв эпидемии составляет 27 510 человек. По этому показателю Великобритания занимает третье место в мире после США и Италии.

Всего в стране подтверждено 177 454 случая заражения, 6201 из них – за последние сутки (четвертое место в мире после США, Испании и Италии).

As of 9am 1 May, there have been 1,023,824 tests, with 122,347 tests on 30 April.

762,279 people have been tested of which 177,454 tested positive.

As of 5pm on 30 April, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 27,510 have sadly died. pic.twitter.com/cbZ2M02TqS

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 1, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 1 мая коронавирусной инфекцией заразилось 3,3 млн человек, из них 235 тыс. умерли, 1,04 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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