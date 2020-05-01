 

Боррель назвал Украину ключевым партнером ЕС среди стран “Восточного партнерства”

01.05.2020, 22:15, Новости дня

Украина является ключевым партнером Европейского союза среди стран “Восточного партнерства”. Об этом в интервью “Радіо Свобода” заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

“Конечно, Украина – наш ключевой партнер среди государств “Восточного партнерства”. Нет большего сторонника Украины, чем Европейский союз. Наша Соглашение об ассоциации, включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли,– это наиболее полное соглашение, которое ЕС когда-либо подписывал с государствами, которые не являются членом ЕС”, – сказал он.

Боррель добавил, что стремиться к членству в ЕС – это суверенное право Украны. В то же время он не ответил на вопрос, будет ли предоставлена Украине, а также другим странам “Восточного партнерства” перспектива членства в Евросоюзе.

По словам Борреля, сейчас необходимо сосредоточиться на выполнении Соглашения об ассоциации, что “будет способствовать постепенной экономической интеграции Украины и углублению политической ассоциации с ЕС”.

“Я думаю, что это то, чем мы должны заниматься. Это дает очень сильную и глубокую перспективу для сближения Украины и ЕС”, – заключил Боррель.

“Восточное партнерство” – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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