Меган Маркл проиграла первое судебное заседание по своему иску против британской газеты

01.05.2020, 22:09, Разное

Первое судебное заседание по иску супруги британского принца Гарри Меган Маркл против газеты Mail on Sunday завершилось не в её пользу. Бывшая актриса имеет претензии к издательству Associated Newspapers в связи с публикацией её письма, адресованного отцу Томасу Марклу.

В частности, судья принял решение отклонить заявления Меган Маркл касательно того, что сотрудники издания-ответчика имели по отношению к истице предубеждение, что они преднамеренно из-за своих действий усугубили её и без того непростые отношения с родителем, а также что журналисты «копались в грязном белье», пытаясь выставить экс-артистку в плохом свете. В свою очередь, сотрудники газеты Mail on Sunday теперь намерены потребовать от принца Гарри и его жены покрытия расходов на сумму, превышающую отметку в 50 000 фунтов, поскольку супруги отказались от досудебного урегулирования, настояв на проведении онлайн-заседания, несмотря на мировую эпидемию COVID-19. Как ожидается, тяжба продлится до конца этого года, и Меган Маркл с её отцом потребуется давать друг против друга показания.

Журналисты газеты настаивают на том, что они вправе были публиковать текст письма, поскольку бывшее окружение Меган Маркл уже раскрыло его содержание изданию People. Кроме того, сотрудники Mail on Sunday уверены: «послание» экс-актрисы её родителю касается интересов общества, поэтому его обнародование соответствует 10-й статье Европейской конвенции о правах человека. Но адвокаты избранницы принца Гарри оппонируют: публикацией письма было нарушено право истицы на тайну переписки и частной жизни.

Ранее сообщалось о том, что журналистка из США Шаллон Лестер заявила о возможном разводе герцога и герцогини Сассекских. По её словам, паре не удастся пройти «проверку на прочность отношений» в самоизоляционном режиме из-за пандемии COVID-19.