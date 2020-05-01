Трамп распорядился защитить систему электроснабжения от внешних угроз

01.05.2020, 22:06, Новости дня

Президент Дональд Трамп подписал в пятницу указ, направленный на защиту системы электроснабжения США от кибератак и других угроз. Реализация указа может создать барьеры для импорта энергетического оборудования из России и Китая.

В документе говорится, что угроза американской энергетической системе является чрезвычайной ситуацией, которая позволяет администрации учредить рабочую группу по политике закупок для энергетической инфраструктуры.

Высокопоставленный сотрудник Министерства энергетики утверждает, что указ направлен не против какой-либо новой угрозы, а является результатом процесса укрепления американской энергосистемы.

Приказ позволяет министру энергетики после консультаций с другими должностными лицами запретить приобретение, ввоз, передачу или установку энергетического оборудования у государств-противников, чтобы предотвратить возможные диверсии в отношении системы электроснабжения США.

«Крайне важно, чтобы система энергоснабжения была защищена от… угрозы зарубежных атак», – говорит министр энергетики Дэн Бруйе. Реализация указа, по словам Бруйе, «значительно снизит способность иностранных противников атаковать нашу критически важную электрическую инфраструктуру».

Под энергетическим оборудованием понимаются механизмы и агрегаты, используемые в работе подстанций, электростанций и диспетчерских, включая ядерные реакторы, конденсаторы, трансформаторы, крупные и резервные генераторы и другое оборудование.

Названия стран-противников в указе не приводятся, однако в документе под названием «Оценка глобальных угроз в 2019 году» бывший директор Национальной разведки Дэн Коутс писал, что Китай, Россия и еще ряд стран используют кибертехнологии для слежения за американской инфраструктурой.

В 2018 году администрация Трампа обвинила российское правительство в проведении серии кибератак, продолжавшейся не менее двух лет и направленной на электросети, включая атомную энергетику и производственные мощности. Тогда Вашингтон впервые публично обвинил Москву во взломе американской энергетической инфраструктуры.

Энергосистема не только обеспечивает электричеством дома и предприятия, но и поддерживает военные и аварийные системы.

В Министерстве энергетики США говорят, что существующие правила закупки оборудования для энергосистем «часто приводят к тому, что контракты заключаются по самым низким ценам – это уязвимость, которой могут пользоваться злоумышленники».