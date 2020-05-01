Министр строительства России Якушев болен коронавирусом

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01.05.2020, 22:05, Новости дня

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом. У него самого и его заместителя Дмитрия Волкова диагноз COVID-19 был подтвержден по результатам компьютерной томографии (КТ), сообщили в пресс-службе ведомства.

“Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи”, – цитирует Якушева “Интерфакс”. Исполнять обязанности министра строительства и ЖКХ России назначен Никита Стасишин.

Премьер РФ Михаил Мишустин также сообщил 30 апреля, что у него выявлен коронавирус. Исполняющим обязанности премьера на время его болезни был назначен первый зампред Андрей Белоусов, а сам премьер был госпитализирован.

Ранее издание “Проект” сообщило о положительном тесте на коронавирус у первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, куратора основных внутриполитических вопросов. Однако два последующих теста Кириенко на коронавирус, по данным издания, были отрицательными.



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