 

Одесса на карантине: что сумел угадать Тодоровский

01.05.2020, 22:04, Новости дня

1 мая на телеканале "Россия 1" — долгожданная телепремьера. Для всех, кто не успел посмотреть в кинотеатрах, — фильм Валерия Тодоровского "Одесса". Лирическая комедия. Лауреат премии "Золотой орел" в четырех номинациях. Блестящие актерские работы Ирины Розановой, Евгения Цыганова, Ксении Рапопорт, Леонида Ярмольника, Евгении Брик. И актуальнейший на сегодня сюжет — история о том, как в 1970 году курортный город закрыли на карантин и большая семья оказалась в изоляции в одном доме.

Одесса. Август 1970-го. Море, солнце, уютные дворики… Город с его ароматами, звуками, колоритными жителями. Курортный сезон — в самом разгаре, как вдруг в Одессе объявляют карантин.

Среди курортников, оказавшихся в городе, и Борис, журналист из Москвы. Он планировал путешествие с сыном на несколько дней, но в городе у моря придется остаться надолго. С тестем — одна из главных ролей в исполнении Леонида Ярмольника, тещей — неузнаваемый образ от Ирины Розановой, сыном, для которого начинается большое приключение.

Карантин вместе с большой одесской семьей. Фильм Валерия Тодоровского, который вышел еще в 2019-м и неожиданно оказался так актуален.

"То, что это так совпало с сегодняшним днем, мне это странно, удивительно. Я снимал фильм про свое детство, про свои воспоминания и про то, что происходит с людьми, когда они оказываются заперты вместе помимо их воли. Способность людей в разных обстоятельствах вдруг освободиться и стать собой", — сказал режиссер.

Все семейные тайны внезапно раскроются. Каждый "переболеет" карантин по-своему. Чувства "взорвутся". Самые близкие в глаза скажут правду.

Запретная любовь, близкие, которые, несмотря ни на что, рядом. "Одесса" — 1 мая на телеканале "Россия 1" в 21:20.



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