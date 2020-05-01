Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
01.05.2020, 21:53, Новости дня
Глава министерства строительства Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
«Глава Минстроя РФ Владимир Якушев принял решение о госпитализации. У министра и одного из его заместителей Дмитрия Волкова диагноз коронавирус подтвержден результатом КТ», – приводит текст сообщения пресс-службы ведомства РИА «Новости».
«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», – приводятся в сообщении слова Якушева.
Отмечается, что исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ РФ назначен Никита Стасишин.
Напомним, в четверг премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере. Исполняющим обязанности премьера назначен первый зампред правительства Андрей Белоусов.
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