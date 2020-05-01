Больше 7 тысяч за сутки: число зараженных коронавирусом в России резко выросло

01.05.2020, 21:35, Разное

Лидером по заболеваемости по-прежнему остается Москва: за прошедшие сутки в городе зафиксировано 3093 заболевших. В Московской области выявлено 793 зараженных, в Санкт-Петербурге – 336.

Общее число заболевших коронавирусом в России составило 106 498. За истекшие сутки умер 101 человек, 1333 выздоровели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отмене карантина. По его словам, ограничительные меры планируется ослаблять в несколько этапов. Однако прежде нужно проконсультироваться со специалистами, сказал представитель Кремля в интервью RTVI.

В каждой стране отмена карантина будет происходить по-разному, уверен он. Одни государства действуют осторожно, другие предпринимают решительные шаги, пояснил Песков.

Ранее Владимир Путин продлил карантин в России до 11 мая включительно. После этого начнется поэтапная отмена ограничительных мер, заверил глава государства.

Вместе с тем президент настоятельно попросил россиян остаться дома на майские праздники. По его словам, ближайшие недели будут решающими в борьбе с эпидемией коронавируса.

По поручению правительства до 5 мая будет подготовлен план отмены карантина в России. Также будет представлена программа действий по восстановлению экономики.