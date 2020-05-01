Создана одежда, которая меняет сознание

01.05.2020, 21:30, Новости дня

Ученые создали одежду, которая способна менять сознание, путем перемены вибрационных узоров в ее ткани.

По словам специалистов, они заинтересованы в работе с определенными аспектами восприятия, которые будут незаметными для других. Эксперты решили создать одежду, в которой можно будет воспринимать свое тело как чужое. Это позволит человеку чувствовать себя более комфортно, спокойно и уверенно.

Для проверки своей гипотезы ученые провели эксперимент с двумя разными прототипами их одежды – Magic Lining. Во время первого исследования они использовали одежду, которая была оснащена 21 стандартным вибромотором, компьютером с программным обеспечением Arduino и платой микроконтроллера Arduino Uno. Второй прототип под названием Magic Lining состоял из 25 вибромоторов на войлочной ткани.

Во время эксперимента команде удалось придумать три разных шаблона вибрации и использовать два вида текстиля, чтобы человек смог ощутить холод, плавность, теплоту, легкость мягкость, тяжесть и жесткость. Такие ощущения должны напоминать человеку о воде, облаке и скалах.