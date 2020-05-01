“Честный русский парень”: Ксения Собчак рассказала о любимом предпочтении 3-летнего сына Платона

01.05.2020, 21:30, Разное

Ксения Собчак редко демонстрирует подписчикам фотографии 3-летнего сына, поэтому публикация с участием малыша телеведущей вызывает бурную реакцию ее поклонников. Знаменитость разместила кадр из жизни Платона и пояснила о любимом предпочтении своего ребенка.

В блоге Instagram появился снимок подросшего Платона, который вышел прогуляться. Мальчик позирует с хитрым взглядом и улыбкой перед камерой возле лавочки, а рядом с ним стоит самокат. В комментарии к снимку Ксения Собчак написала, на ее вопрос, что он больше всего любит, когда делает мама, Платон совершенно неожиданно признался: “Когда мама меня кормит!”. Телеведущая гордится тем, что у нее растет такой “честный русский парень”.

Публикация ведущей шоу “Док-Ток” с белокурым Платоном вызвала восторг у пользователей Сети, следящих за обновлениями в ленте Собчак. Подписчики журналистки не скупились на комплименты сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана. Фанаты знаменитости также похвалили ее за то, что успевает уделять время не только карьере, но и подрастающему сыну.