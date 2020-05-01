Митрополит Тихон заявил о взломе его почты и шантаже

01.05.2020, 21:16, Новости дня

Председатель патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) призвал всех внимательно относиться к безопасности электронной переписки и рассказал, как злоумышленники взломали его почту и шантажируют его публикациями хранящихся в ней материалов.

«Несколько месяцев назад обнаружилось, что у меня взломана электронная почта, за много лет. Мою частную и деловую переписку стали публиковать на сайте Black Mirror. Параллельно эти материалы републиковались на других Telegram-каналах. Мне было предложено заплатить 10 млн рублей, чтобы приостановить публикации. Я, конечно, отказался», – передает РИА «Новости» слова митрополита, прокомментировавшего распространение в интернете материалов из его личной почты.

На вопрос, почему он отказался выкупить взломанную почту, митрополит Тихон ответил, что не хочет «идти на условия шантажистов и поощрять грязный бизнес». А упомянутый Black Mirror, по его мнению, «специализируется именно на подобного рода коммерции».

Он признался, что «вообще не очень обращал внимание на произошедшее и не собирался комментировать эту тему», но сейчас «количество запросов от журналистов просто зашкаливает».

«Поэтому позволю себе посоветовать нашим согражданам внимательнее относиться к своей личной и деловой переписке. Каждый человек может стать объектом подобной охоты, грязного бизнеса и шантажа», – подчеркнул представитель Русской православной церкви.

«Я знаю, что компетентные органы ищут взломщиков, но найдут или нет – посмотрим», – отметил он.

Сам он к произошедшему относится «совершенно спокойно» и «никакой крови» не жаждет.

«Просто это еще одна новая удручающая реальность нашей жизни. Есть вирус COVID-19, есть вирусы компьютерные, а есть и вот такие вирусы в нашем обществе. Поражают они и тех, кто ворует чужие письма, желая сделать на этом деньги, и тех, кто взахлёб чужие письма читают. Для меня это личности одного порядка. Вирус у них не новый – к сожалению, такое всегда было и есть», – констатировал митрополит Тихон.

Публикации из его взломанной почты продолжаются до сих пор. В частности, на днях опубликован аудиофайл его разговора с режиссером Никитой Михалковым.

«Никита Сергеевич – член Патриаршего совета по культуре (председатель совета – митрополит Тихон). Патриаршему совету нужно было получить мнение членов совета о том, как они рекомендуют реагировать на кощунственные проявления в современном искусстве. У большинства было мнение: не реагировать, чтобы попросту не рекламировать эти проявления. Если это, конечно, не какие-то совершенно экстраординарные истории. У Никиты Сергеевича мнение было особое, более сложное. Мы договорились с ним, что я запишу наш телефонный разговор, чтобы потом распечатать и отредактировать текст с его позицией, убрав из него особо выразительные пассажи и некоторую ненормативную лексику, которой, к моему большому сожалению, иногда пользуется наш великий режиссер. По электронной почте я переслал своему помощнику для распечатывания этот аудиофайл с нашей философской беседой. Этот файл как раз сейчас и выставлен на Black Mirror», – сказал митрополит.

«Не читайте чужих писем, дорогие друзья! Вспомните, чему нас учили мамы и папы. А они ведь плохому не научат. Не позорьте их», – заключил он.