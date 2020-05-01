В Google Play бесплатно раздают самую дорогую игру

01.05.2020, 21:09, Разное

В Google Play началась акция по бесплатной раздаче игры-аркады, имеющей название “Самая дорогая игра 2020 года”. По словам экспертов, стоимость развлекательного приложения в реальности соответствует его названию и составляет 28 890 рублей.

По мнению разработчиков, главной привлекательностью акции является то, что у пользователя появится возможность похвастаться наличием такой “дорогостоящей” новинки перед коллегами. К слову, в описании прямо указывается: “Если эта игра есть на телефоне, а у друзей владельца гаджета её нет, то можно гордиться этим фактом”.

Отмечается, что сама по себе игра является обычным аркадным продуктом, имеющим простую графику. Миссия заключается в управлении воздушным кораблем с целью избежать препятствия и долететь до финиша победителем.