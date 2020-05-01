Илон Маск объявил распродажу имущества

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01.05.2020, 21:08, Новости дня

Предприниматель Илон Маск предполагает распродать почти все свое имущество.

«Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома», – передает ТАСС слова Маска. Какие-либо пояснения или подробности отсутствуют.

Маск также написал, что считает слишком высокой стоимость акций его компании Tesla. Котировки ценных бумаг этого предприятия в пятницу снизились на 71,81 доллара (9,18%), достигнув 710,07 доллара.

По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Маска превышает 39,7 млрд долларов. Он занимает 22-е место в списке самых богатых людей мира.

Напомним, в среду Маск призвал власти США как можно скорее снять ограничительные меры, введенные в стране на фоне пандемии коронавируса.



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