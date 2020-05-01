 

“Впереди – решающий шторм”. Зеленский призвал провести майские праздники дома, чтобы не сорвать выход из карантина

01.05.2020, 21:00, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев провести майские праздники дома. Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном 1 мая в Facebook.

“Впереди майские выходные. Впереди – решающий шторм. Но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая. У нас есть четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться. И обязательно наступит этап, когда желанные парки, кафе, кинотеатры и метро заработают. Но как быстро это произойдет, зависит только от вас”, – подчеркнул он.

Бажаю здоров’я, дорогі українці! Ми забезпечили регулярну доставку в Україну вантажів з усім необхідним для боротьби з…

Posted by Володимир Зеленський on Reede, 1. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на утро 1 мая коронавирус подтвержден у 10 861 человека, 272 из них умерли.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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