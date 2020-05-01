Пандемия коронавируса остается всемирной чрезвычайной ситуацией – ВОЗ

01.05.2020, 21:00, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения продлевает действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге, который транслировали на странице ВОЗ в Facebook.

“Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения”, – сказал он.

Гендиректор добавил, что следующее заседание комитета ВОЗ по ЧС в связи с коронавирусом созовут в течение 90 дней.

По его словам, вывод о том, что пандемия по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию всемирного уровня, сделан на заседании комитета, который состоял из 18 экспертов и 13 консультантов, единогласно.

Гебрейесус также призвал страны, продолжать помогать уязвимым для пандемии государствам, создавать механизмы по аккумулированию опыта борьбы с COVID-19, проделать работы по обеспечению справедливого доступа медицинского персонала к защитным средствам, координировать усилия всемирного экспертного сообщества в сфере эпидемиологии, вакцинации и лечения коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3,27 млн человек, из них более 233 тыс. умерли, 1,02 млн выздоровели.