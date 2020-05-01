Коронавирус в Италии. Второй день подряд за сутки умерло меньше 300 человек

01.05.2020, 21:00, Новости дня

За последние сутки в Италии от коронавируса скончалось 269 человек (на 16 человек меньше, чем накануне). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Италии.

Таким образом, второй день подряд (и третий раз за полтора месяца) суточные потери составили менее 300 человек. Общее число погибших с начала эпидемии достигло 28 236.

Выздоровело за прошедшие сутки 2304 пациента с COVID-19 (всего с начала эпидемии выздоровело 78 249 человек).

Продолжает болеть 100 943 пациента (-608). Из них в терапевтических отделениях лечение проходят 17 569 пациентов (-580), в отделениях интенсивной терапии – 1578 (-116). Еще 81 796 человек лечатся в домашних условиях (+88).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 207 428.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,27 млн человек, более 233 тыс. из них скончались, более 1,02 млн вылечились.