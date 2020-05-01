 

Кремль прокомментировал слухи о смерти Ким Чен Ына

01.05.2020, 20:53, Новости дня

В Кремле нет официальной информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что лидер КНДР, возможно, умер.

На вопрос, есть ли у Кремля официальная информация о состоянии здоровья Ким Чен Ына, Песков ответил отрицательно.

«Нет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова.

Между тем депутат Госдумы Казбек Тайсаев, руководитель депутатской группы дружбы с парламентом КНДР, заявил, что не может подтвердить информацию о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Я ее подтвердить не могу, официальной информации нет… Я отвечаю за группу дружбы, и с посольством общаюсь я. Если бы информация была, мне бы сказали», – отметил Тайсаев.

Напомним, во вторник Тайсаев рассказал, что глава КНДР Ким Чен Ын работает.



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