Суд в Чикаго осудил политику администрации в отношении городов-убежищ

01.05.2020, 20:52, Новости дня

Федеральный апелляционный суд в Чикаго постановил, что угрозы администрации Трампа лишить города-убежища грантов с целью вынудить их придерживаться более жесткой иммиграционной политики нарушают принцип разделения власти, закрепленный в Конституции.

Широкие полномочия исполнительной власти в вопросах иммиграции не предусматривают удержание финансирования, выделенного законодательной властью, чтобы заставить штаты придерживаться проводимой исполнительной властью политики, заявила судья Илана Ровнер в 95-страничном постановлении.

Чикаго придерживается политики города-убежища с середины 1980-х годов, и городской совет неоднократно подтверждал или расширял предоставляемую иммигрантам защиту.

Чикагской полиции запрещено предоставлять федеральным иммиграционным властям доступ к задержанным, если они не разыскиваются по подозрению в уголовных преступлениях или не имеют судимости по серьезным преступлениям.