Доктор Малышева дала советы по сохранению психического здоровья и пожаловалась на сильный кашель

01.05.2020, 20:30, Разное

Общаясь со своими подписчиками в прямом эфире, Елена Малышева часто прерывала беседу из-за сильного кашля. Доктор успокоила всех тем, что у неё не коронавирус, рассказав о трудностях работы в условиях пандемии и способах сохранения психического здоровья.

Тяжело всем, считает известный популяризатор медицинских знаний. В обстановке пандемии людей беспокоит не только невидимая угроза инфицирования, но и переживания, связанные с судьбой родных и близких. Лично она очень волнуется за судьбу собственного сына. Он находится на самом опасном участке: в реанимации спасает тех, у кого заболевание протекает в очень тяжелой форме. Риск для здоровья достаточно велик, чем-то эта работа напоминает саперов, отмечают подписчики.

Особенно опасно, продолжает телеведущая, когда врач устает не только физически, но и психологически. Трудно все время помнить о правилах личной безопасности. Елена Малышева добавила, что главная её задача сейчас — постоянно напоминать сыну, чтобы он «не снижал градус защиты». На своей странице в Insagram профессор дала 6 советов подписчикам: они помогут укрепить душевное здоровье.