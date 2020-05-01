 

«Сидит теперь дома»: Иван Ургант рассказал о заразившемся коронавирусом шурине

01.05.2020, 20:30, Разное

В рамках телемарафона на канале «Дождь», организованного в поддержку российских медиков, телеведущий Иван Ургант пояснил о заразившемся коронавирусом шурине. По словам шоумена, у брата супруги отсутствуют серьёзные симптомы, но он сейчас сидит дома.
Как оказалось, шурин Ивана Урганта работает в одной из государственных больниц Санкт-Петербурга, принимающей инфицированных коронавирусом COVID-19 пациентов. Недавно медучреждение закрыли на карантин, а у родственника телеведущего впоследствии было выявлено инфицирование. По словам шоумена, благодаря шурину, он не понаслышке знает о ситуации в государственных медучреждениях в период пандемии. Ургант говорит о дефиците средств индивидуальной защиты и даже еды. При этом ведущий отмечает, что в этом случае нельзя говорить о «плохом или хорошем государстве», так как к происходящему не готовы многие страны, с разным уровнем жизни населения и ВВП.

Иван Ургант упомянул о том, что в провинциальных больницах обычные одноразовые маски кварцуют либо их пошивом занимается непосредственно медперсонал, чтобы обеспечить тех же хирургов, у которых никто не отменял проведения операций. Дефицит данных средств ощущается практически повсеместно. К примеру, раньше в столице маску можно приобрести в аптеке за 10 рублей, а теперь они подорожали минимум в 5 раз.

Ургант уверен, что в непростое время, когда врачи продолжают борьбу с коронавирусом, обычные граждане, политики, чиновники, звёзды, спортсмены должны дать им почувствовать поддержку, показав, что понимают и разделяют напряжение, в котором они пребывают практически круглосуточно.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / «Это мой большой грех»: Башаров признался в пристрастии к алкоголю и супружеских изменах

13.04 / Календарь: 13 апреля – Сергею Шнурову исполнилось 47 лет

03.04 / Мнение: В США морги закончились, а Путин – должен уйти!

15.04 / «Коммерсант» узнал о первых заражениях COVID-19 среди российских военнослужащих

10.04 / Мнение: Слет нотариусов на Фиджи

23.04 / Крис Хемсворт подготовил для вас программу домашних тренировок: “Понадобится корзина для белья, 2 банки супа и бутылка с ополаскивателем”

15.04 / Скандалы: «Обезьяна» против «психа»

21.04 / “Заторможена и в депрессии”: Врачи рассказали о состоянии певицы Надежды Бабкиной

29.04 / Мнение: Странности рейтинга

28.04 / Мнение: Когда же нам присвоят номера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска