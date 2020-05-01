«Сидит теперь дома»: Иван Ургант рассказал о заразившемся коронавирусом шурине

01.05.2020, 20:30, Разное

В рамках телемарафона на канале «Дождь», организованного в поддержку российских медиков, телеведущий Иван Ургант пояснил о заразившемся коронавирусом шурине. По словам шоумена, у брата супруги отсутствуют серьёзные симптомы, но он сейчас сидит дома.

Как оказалось, шурин Ивана Урганта работает в одной из государственных больниц Санкт-Петербурга, принимающей инфицированных коронавирусом COVID-19 пациентов. Недавно медучреждение закрыли на карантин, а у родственника телеведущего впоследствии было выявлено инфицирование. По словам шоумена, благодаря шурину, он не понаслышке знает о ситуации в государственных медучреждениях в период пандемии. Ургант говорит о дефиците средств индивидуальной защиты и даже еды. При этом ведущий отмечает, что в этом случае нельзя говорить о «плохом или хорошем государстве», так как к происходящему не готовы многие страны, с разным уровнем жизни населения и ВВП.

Иван Ургант упомянул о том, что в провинциальных больницах обычные одноразовые маски кварцуют либо их пошивом занимается непосредственно медперсонал, чтобы обеспечить тех же хирургов, у которых никто не отменял проведения операций. Дефицит данных средств ощущается практически повсеместно. К примеру, раньше в столице маску можно приобрести в аптеке за 10 рублей, а теперь они подорожали минимум в 5 раз.

Ургант уверен, что в непростое время, когда врачи продолжают борьбу с коронавирусом, обычные граждане, политики, чиновники, звёзды, спортсмены должны дать им почувствовать поддержку, показав, что понимают и разделяют напряжение, в котором они пребывают практически круглосуточно.