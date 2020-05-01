Выставка достижений интернет-хозяйства
01.05.2020, 20:25, Разное
Соцсети и мессенджеры отреагировали на коронавирус массой полезных обновлений: обзор «Медиасети».
События, которые начались в Китае в начале 2020 года, кардинально поменяли тренды в интернете и соцсетях. Весь мир, кроме Беларуси, Туркменистана и Никарагуа, оказался на карантине, что привело к новым формам медиапотребления. Кроме того, некоторые медиа и платформы сокращают зарплаты и сотрудников, а некоторые нашли выгоду в этой истории и растут.
ZOOMФото: EPA
Благодаря карантину выстрелил американский стартап с китайскими корнями Zoom. Несмотря на проблемы с безопасностью, его аудитория выросла в десятки раз. Там сейчас больше 200 млн пользователей в день (в декабре 2019 года было всего около 10 млн.). По количеству скачиваний в апрельском рейтинге Hootsuite Zoom вышел на шестое место в мире. По данным Similarweb, в топ-17 всех поисковых запросов вошли четыре про Zoom (вроде how to use Zoom). Конечно, главным запросом в марте был how to make hand sanitizer, а в прошлом году топ запросов с how to возглавлял мультфильм «Как приручить дракона».
В Zoom перешли бизнесы, школы и университеты, там теперь проводят онлайн-трансляции и посиделки за пивом, а люди платят деньги, чтобы попасть в ночные клубы Zoom.
Facebook и Google сразу же включились в процесс и начали запускать свои сервисы для онлайн-конференций.
FACEBOOKФото: РИА Новости
Facebook запускает сервис видеосвязи Rooms. Как же будет работать единая видеосвязь Instagram + WhatsApp + Facebook?
Создать беседу до 50 человек можно будет в пару нажатий. Кнопка «Создать комнату» в WhatsApp появится в меню отправки файла, в директе Instagram — там, где находится значок видео, в Facebook — прямо в ленте.
Присоединиться к видеокомнате сможет любой человек, даже без аккаунта. Первое время функция будет полностью бесплатной.
В комнатах предусмотрены объемные виртуальные фоны и AR-фильтры, которые улучшат внешний вид комнаты и участников.
Все обновления видеозвонков ФБ показал в этом видео.
В первом квартале 2020 года активность пользователей Facebook почти удвоилась (14,6 млн взаимодействий против 8 млн в прошлом году). В топе, конечно, не новости, а человеческие эмоции.
Соцсеть реагирует на спрос и вводит новые реакции: «Обнять» — к постам, «Забота» — к сообщениям в Messenger.
Какие еще новые штуки тестирует Facebook:
INSTAGRAMФото: EPA
Из-за карантина количество стримов в Instagram выросло на 70%. Глянцевые медиа фиксируют взлет популярности IGTV на карантине. Например, Ким Кардашьян стала выкладывать IGTV-ролики каждые три дня, хотя раньше игнорировала это приложение. В Instagram решили развивать это направление:
Что еще поменял коронавирус в Инстаграме:
Что еще нового:
Сколько рабочих мест создает Instagram?
В Instagram 200 млн блогеров с количеством подписчиков больше 50 тысяч. По данным Bloomberg, такого количества подписчиков достаточно, чтобы зарабатывать на достойную жизнь только на рекламе в своем блоге.
Выходит, что Instagram кормит больше людей, чем всего в России, Украине и Беларуси, вместе взятых.
Блогеров-миллионников в Инстаграме 6 млн человек (0,00603% от числа всех пользователей).
Немного картинокТоп самых популярных social media платформ в миреКарантинный рейтинг приложений. Март 2020 годаКак изменилось потребление медиа из-за карантина: больше новостей, фильмов и стримов, времени в мессенджерах и соцсетях, больше ТВYOUTUBE
TELEGRAM
Популярность Telegram тоже выросла на фоне карантина. Во всем мире у него 400 млн пользователей, что в 4 раза больше, чем у сайта «ВКонтакте».
Что нового:
TIKTOK
В TikTok во времена глобального карантина начали приходить родители подростков. Они делают совместные семейные видео и челленджи. По количеству загрузок приложения в марте TikTok вышел на первое место в мире. В соцсети сказали, что перестанут использовать китайских модераторов для мониторинга зарубежного контента. А у пользователей появится возможность контролировать время, которое они проводят в приложении. Кроме того, в TikTok теперь можно поставить дизлайк к комментарию, как в YouTube.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Источник: Новая газета
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