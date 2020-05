Выставка достижений интернет-хозяйства

01.05.2020, 20:25, Разное

Соцсети и мессенджеры отреагировали на коронавирус массой полезных обновлений: обзор «Медиасети».

События, которые начались в Китае в начале 2020 года, кардинально поменяли тренды в интернете и соцсетях. Весь мир, кроме Беларуси, Туркменистана и Никарагуа, оказался на карантине, что привело к новым формам медиапотребления. Кроме того, некоторые медиа и платформы сокращают зарплаты и сотрудников, а некоторые нашли выгоду в этой истории и растут.

ZOOM Фото: EPA

Благодаря карантину выстрелил американский стартап с китайскими корнями Zoom. Несмотря на проблемы с безопасностью, его аудитория выросла в десятки раз. Там сейчас больше 200 млн пользователей в день (в декабре 2019 года было всего около 10 млн.). По количеству скачиваний в апрельском рейтинге Hootsuite Zoom вышел на шестое место в мире. По данным Similarweb, в топ-17 всех поисковых запросов вошли четыре про Zoom (вроде how to use Zoom). Конечно, главным запросом в марте был how to make hand sanitizer, а в прошлом году топ запросов с how to возглавлял мультфильм «Как приручить дракона».

В Zoom перешли бизнесы, школы и университеты, там теперь проводят онлайн-трансляции и посиделки за пивом, а люди платят деньги, чтобы попасть в ночные клубы Zoom.

Facebook и Google сразу же включились в процесс и начали запускать свои сервисы для онлайн-конференций.

FACEBOOK Фото: РИА Новости

Facebook запускает сервис видеосвязи Rooms. Как же будет работать единая видеосвязь Instagram + WhatsApp + Facebook?

Создать беседу до 50 человек можно будет в пару нажатий. Кнопка «Создать комнату» в WhatsApp появится в меню отправки файла, в директе Instagram — там, где находится значок видео, в Facebook — прямо в ленте.

Присоединиться к видеокомнате сможет любой человек, даже без аккаунта. Первое время функция будет полностью бесплатной.

В комнатах предусмотрены объемные виртуальные фоны и AR-фильтры, которые улучшат внешний вид комнаты и участников.

Все обновления видеозвонков ФБ показал в этом видео.

В первом квартале 2020 года активность пользователей Facebook почти удвоилась (14,6 млн взаимодействий против 8 млн в прошлом году). В топе, конечно, не новости, а человеческие эмоции.

Соцсеть реагирует на спрос и вводит новые реакции: «Обнять» — к постам, «Забота» — к сообщениям в Messenger.

Какие еще новые штуки тестирует Facebook:

Запускает приложение Facebook Gaming. Главная функция сервиса — трансляции мобильного геймплея.

Тестирует stories, которые не исчезают через 24 часа.

Админы групп смогут временно банить участников на срок до 28 дней.

Facebook и Instagram начнут показывать, из какой страны администраторы популярных групп постят контент.

Тестирует цветные фоны для профилей. Соцсеть будет определять цвет по вашему основному фото и настраивать фон для всего профиля.

В историях новая функция animate позволяет добавлять разные типы движения к картинкам. Можно менять направление движения, скорость и масштаб.

Facebook Live Producer. Студия прямых трансляций с разными опциями: всплывающие окна с вопросами от зрителей и голосовалками. Можно стримить на несколько бизнес-страниц и выбирать аудиторию определенного возраста и географии.

Опция Quiet Mode позволит пользователям отключить push-уведомления, чтобы они не отвлекались на соцсеть и могли контролировать проведенное в интернете время на самоизоляции. Quiet Mode пока только на IOS, для Android обновление появится в мае.

Обновился раздел Your Time on Facebook. Там можно посмотреть, сколько времени вы проводите в ФБ.

Messenger сделали быстрее и легче. Инженеры компании полностью переписали код, сократив его с 1,7 млн строк до 360 тысяч. Появилась десктопная версия Messenger для MacOS и Windows.

Тестирует возможность кросс-постить stories Facebook в Instagram. Сейчас можно только наоборот.

Любое фото можно конвертировать в 3D. Выходит, правда, не совсем 3D, но фото становится более заметным в ленте.

INSTAGRAM Фото: EPA

Из-за карантина количество стримов в Instagram выросло на 70%. Глянцевые медиа фиксируют взлет популярности IGTV на карантине. Например, Ким Кардашьян стала выкладывать IGTV-ролики каждые три дня, хотя раньше игнорировала это приложение. В Instagram решили развивать это направление:

Теперь прямые эфиры можно смотреть на десктопе.

Можно будет добавлять более одного гостя в прямые эфиры.

Кнопка «Опубликовать в IGTV» доступна после окончания прямого эфира.

Вариант видеоответа для IGTV в стиле TikTok. Зрители смогут отреагировать на IGTV-видео собственным роликом.

IGTV-ролик теперь можно шерить в stories, где проигрываются первые 15 секунд.

Что еще поменял коронавирус в Инстаграме:

Появились кнопки и стикеры, чтобы покупать подарочные карты, заказывать доставку еды или делать пожертвования.

Теперь есть новый стикер Challenge, который позволит бросить вызов вашему другу или принять участие в челленджах.

Новый тип аккаунта для умерших планировали давно, но ускорили это направление из-за COVID-19.

Что еще нового:

В Direct будут новые кнопки «Ответить на отдельное сообщение» и «Переслать сообщение».

Direct станет полноценным мессенджером с веб-версией, просмотром файлов переписки, секретными чатами, шифрованием и платежами в сообщениях.

Появятся исчезающие текстовые сообщения. Привет, Snapchat!

AR-маски теперь поддерживаются и в постах.

Появится возможность закрепить комментарий под постом.

У популярных блогов в Инстаграме будет показываться геолокация.

Новая механика просмотра stories. Теперь пользователь после перехода на stories по ссылке видит промежуточный экран. Так Инстаграм борется с масслукингом.

Появились стикеры с «селфи» для stories.

Теперь есть новый стикер с песнями в stories. В библиотеке инстаграма 39 млн треков, но она недоступна в РФ и еще 200 странах из-за правообладателей. Если удалить приложение, включить через VPN местонахождение в США или Европе и снова установить, то стикер у вас заработает, но послушать его подписчики не из ЕС и США не смогут.

Появилась опция ответа на истории с помощью GIF.

Проходит тестирование стикера карты для stories, который будет показывать ваше местоположение.

Тестируется режим камеры «зеркало» для stories.

Сколько рабочих мест создает Instagram?

В Instagram 200 млн блогеров с количеством подписчиков больше 50 тысяч. По данным Bloomberg, такого количества подписчиков достаточно, чтобы зарабатывать на достойную жизнь только на рекламе в своем блоге.

Выходит, что Instagram кормит больше людей, чем всего в России, Украине и Беларуси, вместе взятых.

Блогеров-миллионников в Инстаграме 6 млн человек (0,00603% от числа всех пользователей).

Немного картинок Топ самых популярных social media платформ в мире Карантинный рейтинг приложений. Март 2020 года Как изменилось потребление медиа из-за карантина: больше новостей, фильмов и стримов, времени в мессенджерах и соцсетях, больше ТВYOUTUBE

Делает новый продукт — YouTube Shorts, сервис ультракоротких музыкальных видео. Пользователи смогут снимать ролики и накладывать на них хиты из YouTube Music. Это будет раздел в приложении YouTube на смартфонах.

Видеоновости стали получать на 75% больше просмотров, чем год назад.

Трафик на самоизоляции вырос, а доходы блогеров упали на 30–50%.

Авторы видео смогут посмотреть, в какое время аудитория канала находится онлайн.

TELEGRAM

Популярность Telegram тоже выросла на фоне карантина. Во всем мире у него 400 млн пользователей, что в 4 раза больше, чем у сайта «ВКонтакте».

Что нового:

Появились папки, в которые можно сортировать чаты.

Владельцы каналов 1000+ могут смотреть статистику.

В квизах можно добавить текст, который будет появляться после неправильного ответа.

Админы каналов теперь смогут редактировать посты когда угодно, а не только в течение 48 часов после публикации.

В 2020 году обещают создать групповые видеозвонки.

TIKTOK

В TikTok во времена глобального карантина начали приходить родители подростков. Они делают совместные семейные видео и челленджи. По количеству загрузок приложения в марте TikTok вышел на первое место в мире. В соцсети сказали, что перестанут использовать китайских модераторов для мониторинга зарубежного контента. А у пользователей появится возможность контролировать время, которое они проводят в приложении. Кроме того, в TikTok теперь можно поставить дизлайк к комментарию, как в YouTube.

