5 причин посмотреть новый загадочный сериал с Джошем Хартнеттом “Потерянный рай”

01.05.2020, 20:20, Разное

Возвращение Джоша Хартнетта

Помните главного красавчика “Перл-Харбора” и “Черного ястреба”, который до обидного мало сегодня появляется в кино и сериалах? Пожалуй, последний яркий проект с его участием – атмосферные истории в духе британских готических романов “Страшные сказки”. В “Потерянном рае”, проекте, отсылающем уже к американской южной готике, Хартнетт – герой ключевой. Его персонаж Йейтс, возвращающийся со своей женой и двумя сыновьями на малую родину, к берегам Миссисипи, готов заниматься развитием местных медиа, которыми владеет его отец (Ник Нолти), но параллельно сталкивается с тайнами прошлого.

Джош Хартнетт в сериале “Потерянный рай”

Литературная основа

Несмотря на то что “Потерянный рай”, в отличие от многих современных сериалов, не “основан на реальных событиях” и не является какой-то высокотехнологичной экранизацией популярных на протяжении десятилетий романов (хотя его название повторяет поэму Джона Мильтона), стойкая литературная база в нем все-таки есть. Так, один из шоураннеров “Потерянного рая” Родес Фишборн говорит, что первый сезон сериала частично пытается вступить в противоречие с названием книги знаменитого американского прозаика Томаса Вулфа “Домой возврата нет”. Но в смысле литературной подоплеки Фишборн, конечно, лукавит – недаром шоураннеры и сценаристы “Потерянного рая” своих главных героев – как раз семью персонажа Хартнетта – наделили фамилией Форсайт, в чем есть безусловная отсылка к легендарному литературному циклу Джона Голсуорси “Сага о Форсайтах”, за который он получил Нобелевскую премию.

Кадр из сериала “Потерянный рай”Семейные тайны

Маленький город Бишоп, затерянный на берегах Миссисипи, как и многие малонаселенные пункты в традиционных детективах, таит множество тайн. В данном случае – семьи Форсайт. С ними и сталкивается жена Йейтса – психиатр Фрэнсис в исполнении актрисы Бриджет Риган из сериала “Агент Картер”. Однажды к ней приходит пациент Бойд Саттри, в детстве друживший с Йейтсом и Дикки Барретом, ставшим шерифом городка. Мальчики-подростки, судя по рассказам Бойда, были далеко не паиньками. Шоураннер Родес Фишборн называет Бойда Саттри “спичкой, которая зажигает пламя” этого закрученного детективного сюжета. Причем находится в этом сюжете о загадочном преступлении место и для мистики.

Кадр из сериала “Потерянный рай”

Закрученный сюжет, охватывающий несколько лет

Авторы “Потерянного рая” Родес Фишборн и Джада Нейшн пять лет назад выпустили остросюжетный драматический сериал “Кровь и нефть”, где молодая и бедная пара противостоит безжалостному магнату. В числе режиссеров “Потерянного рая” – Ромео Тироне, Нима Барнетт, Элоди Кин, работавшие над такими хитами, как “Декстер”, “Настоящая кровь”, “Люк Кейдж”, “Династия”, “Гранд отель” и “Американская история ужасов”. Все они – настоящие мастера саспенса, и неважно, касается он личных, любовных проблем или сложных семейных отношений, которые есть в “Потерянном рае”. Возвращаясь к тайнам далекого прошлого, создатели сериала рассказывают о юношестве Йейтса Форсайта и его друзей. А также о старшем поколении неоднозначного семейства – отце Йейтса, который на протяжении многих лет был одним из самых влиятельных людей Бишопа, и его матери, своей любовью пытающейся компенсировать жесткость мужа, особенно по отношению к их сыну.

Ник Нолти и Барбара Херши в сериале “Потерянный рай”

Загадочные двойники и противоположности

Одна из главных загадок семьи Форсайтов – их дочь Янус, старшая сестра Йейтса. Вундеркинд в сфере живописи, которую в 16 лет называли гением и “опытным мастером в юном теле”. Янус – полная противоположность жены Йейтса. Она – импульсивная, творческая, в каком-то смысле безумная, в то время как Фрэнсис – рациональная и ставящая во главу угла логику и холодный расчет, а не сиюминутные чувства. Но есть у них и нечто общее – это и будет ключом к разгадке семейных тайн. Мотив двойников всплывает в “Потерянном рае” не только на первом, но и на втором плане. Так, в сериале есть две сестры Грин: одна работает репортером в газете Йейтса, а вторая – вместе с Фрэнсис. Отношения между сестрами и их роль в помощи семье Форсайтов красной нитью пройдет через всю рассказанную в “Потерянном рае” историю. И точно не оставит вас равнодушными.

Бриджет Риган в сериале “Потерянный рай”