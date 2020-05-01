“Да вы на него посмотрите”: Ургант позавидовал свежести 50-летней звезды “Отеля “Элеон”

01.05.2020, 20:16, Разное

Сиятвинда праздновал день рождения 26 апреля. Артист и его

коллеги из театра “Сатирикон” созвонились по видеосвязи. Одновременно на линии

с Григорием Сиятвиндой оказались 50 человек.

Звезда сериала “Отель “Элеон” отметила, что пришлось

весь вечер “листать экран туда-сюда, чтобы увидеть всех”. Григорий не стал

скрывать, что банкет подобного формата – очень экономный вариант. Все гости

были со своей закуской и алкоголем.

Отвечая на вопрос Урганта, Сиятвинда рассказал,

что артисты, празднуя по интернету, выпивают больше обычного. “Не успеешь прослушать тост, а он уже спит”, – сказала

звезда “Отеля “Элеон” в ток-шоу “Вечерний Ургант” на Первом канале.

Григорий добавил, что самоизоляция не стала

для него испытанием. Еще до вспышки коронавируса он был вынужден сидеть дома. Актер сильно поранил ногу на съемках. Знаменитости сделали операцию, после

которой был долгий период реабилитации. “Я с прошлого октября три месяца

находился в самоизоляции”, – заметил Сиятвинда.

Иван Ургант от души поздравил гостя шоу с прошедшим юбилеем. Он с завистью отметил, что

Григорий Сиятвинда выглядит гораздо моложе своих лет: “Ну какие 50 лет, Гриша, ты что? Да вы на него посмотрите – что это за тренировки? Ну что это за терапия?!”

Зрители шоу “Вечерний Ургант” не могли поверить, что Григорий разменял шестой десяток. В комментариях к выпуску на “Ютуб”

интернет-пользователи восхитились свежестью и подтянутостью Сиятвинды.

Интересно, что многие поклонники назвали артиста именем его персонажа в

сериале “Отель “Элеон” – Михаилом Джековичем.

“Он будто с экрана телевизора сошел, где отель Элеон идет😱😱

восхищаюсь людьми которые не выглядят на свой возраст, это потому эти люди

добрые и позитивные! красавец! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов

сохранены. – Прим. ред.)”, “На 50 никак не выглядит. Какой приятный гость!”, “Махаил

Джокович выглядит на 35!!!)))) и не капли больше !!))”, “АлоэВера ❤❤❤ Григорий в свои 50

выглядит на 35, я в восторге 😍”, – рассудили пользователи Сети.