 

“Допустила большую ошибку”: Собчак поджала хвост и убежала от Соловьева

01.05.2020, 20:16, Разное

В разгар интернет-трансляции Ксения Собчак сбежала из эфира, поджав хвост. Она просто отключила видеосвязь.

Владимир Соловьев уверен, что это было спланировано. “Я считаю, что Ксения Анатольевна допустила большую ошибку”, – цитирует журналиста сайт “Комсомольская правда”.

Поведение знаменитости позволило аудитории прийти к определенным выводам. Судя по всему, Собчак испугали вопросы о том, кто проверял “крабовый бизнес” для инвестиций, и какая роль была у нее. При этом Соловьев подчеркнул, что не проводил в эфире битву, а всего лишь задавал гостье четкие вопросы по существу.

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Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) 28 Апр 2020 в 4:05 PDT

У него возникло ощущение, будто Ксения Собчак что-то недоговаривает. Телеведущий заверил, что даже после этой истории готов обсудить с журналисткой ответное интервью. Теледива хотела, чтобы коллега пришел к ней на откровенную беседу.

Ранее Владимир Соловьев отказал Ксении Собчак в интервью. “Я не очень это люблю. Я не вижу искры”, – пояснил он.



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