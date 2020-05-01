ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС в связи с коронавирусом

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01.05.2020, 20:16, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оставила в силе режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса, сообщил на брифинге в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения», – передает ТАСС слова Гебрейесуса по итогам заседания комитета ВОЗ по ЧС, состоявшегося в режиме телеконференции 30 апреля.

По словам гендиректора, вывод о том, что пандемия по- прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию мирового уровня, был сделан на заседании комитета, состоящего из 18 экспертов и 13 консультантов, единогласно.

«Мы ценим доверие, выраженное комитетом ВОЗ, в том, что касается продолжения ее лидирующей и координирующей роли в глобальном реагировании на заболевание COVID-19, в сотрудничестве со странами и партнерами», – сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Среди рекомендаций, которые представил комитет, – продолжение помощи уязвимым для пандемии государствам, создание механизма по аккумулированию опыта борьбы с коронавирусной инфекцией, продолжение работы по обеспечению справедливого доступа медицинского персонала к защитным средствам, координация усилий мирового экспертного сообщества в сфере эпидемиологии, вакцинации и лечения COVID-19.

Следующее заседание комитета глава ВОЗ намерен созвать через 90 дней, «или раньше, если это будет необходимо».

«В соответствии с международными правилами в области здравоохранения я вновь созову заседание чрезвычайного комитета через 90 дней или раньше, если это потребуется», – сказал он.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.



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