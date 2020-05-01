Ученые создали новую вакцину от болезни Лайма

01.05.2020, 20:15, Новости дня

Команда ученых занималась анализом белка, который вызывает болезнь Лайма, более десяти лет.

Если на ранних стадиях не обратить внимание на болезнь, она может вызвать пожизненный артрит, воспаление сердца, инфекции мочевого пузыря или потерю памяти и равновесия.

Во время исследований ученые обнаружили, что поверхностный белок VlsE препятствует иммунной системе в борьбе с болезнью. Специалисты смогли изучить, как VlsE защищает одного из главных белков, который отвечает за артрит при болезни Лайма. Обнаружилось, что белок VlsE защищает от реакции антител. Новый штамм Borrelia burgdorferi был протестирован на грызунах и выяснилось, что с ним животным легче справиться с болезнью.

Ученые увидели, что антитела не могли связаться с белком, который ответственен за артрит при болезни Лайма. При удалении VlsE антитела смогли распознать и связаться с белком артрита.