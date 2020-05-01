Эксперты сравнили качество съемки камеры Pixel 4a с аналогичным параметром Redmi Note 7

01.05.2020, 20:09, Разное

Эксперты провели сравнение качества снимаемых фото у камеры ожидаемого в ближайшее время смартфона Pixel 4a с возможностями гаджета Redmi Note 7. По мнению специалистов, готовящееся к выходу устройство обеспечивает лучшее качество фотосъемки

Отмечается, что анонсированный компанией Google смартфон Pixel 4a должен выйти уже в конце текущего месяца. Источники информируют, что упомянутая модель будет единственной в своей линейке. Камера нового устройства будет идентичной его “предшественнику” Pixel 4, а её цена составит всего 400 долларов США.

Возможности съемки Pixel 4a были проверены экспертами в сравнении с функциями девайса Redmi Note 7, использовавшего приложение GCam. Согласно вердикту специалистов, новый смартфон продемонстрировал лучшую детализацию изображения, а также сниженное количество “шумов” и более приятную цветопередачу.

Источники сообщают, что Pixel 4a будет иметь 5,81-дюймовый экран и процессор SoC Snapdragon 730. Об этом пишет профильное интернет-издание Ixbt.com.