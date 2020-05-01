Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии Мишустина

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01.05.2020, 20:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин, который заразился коронавирусом, все время находится на связи, в доступном режиме, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Он все время – в доступном режиме, он все время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос», – сказала Попова в интервью изданию «Комсомольская правда».

Она отметил, что когда человек всего себя отдает делу, он, естественно, подвергает себя повышенному риску.

«Я от всей души хочу пожелать Михаилу Владимировичу скорейшего выздоровления, потому что его активность, его участие крайне важны для страны», – подчеркнула Попова.

Накануне премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.



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