Мнение: Вооруженные протесты в Мичиганской Народной Республике
01.05.2020, 20:05, Разное
В Мичигане, где уровень безработицы достигает 22% https://colonelcassad.livejournal.com/5832796.html, продолжаются протесты вооруженных сторонников Трампа, которые ворвались в Капитолий и потребовали отмены мер по самоизоляции и отставки губернатора Уитмер, которая ограничивает их права и свободы.
Мичиганская Народная Республика будет свободна от гнета Вашингтона и тираничного режима Уитмер!
Источник: Colonel Cassad
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