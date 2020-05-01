Мнение: Вооруженные протесты в Мичиганской Народной Республике

01.05.2020, 20:05, Разное

В Мичигане, где уровень безработицы достигает 22% https://colonelcassad.livejournal.com/5832796.html, продолжаются протесты вооруженных сторонников Трампа, которые ворвались в Капитолий и потребовали отмены мер по самоизоляции и отставки губернатора Уитмер, которая ограничивает их права и свободы.

Мичиганская Народная Республика будет свободна от гнета Вашингтона и тираничного режима Уитмер!