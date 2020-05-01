 

В Подмосковье ввели «масочный режим»

01.05.2020, 19:53, Разное

На официальном интернет-портале правительства Московской области появилось постановление, подписанное губернатором Андреем Воробьёвым. В документе речь идёт о введении в Подмосковье «масочного режима» на период с 1 по 12 мая включительно.
В постановлении говорится, что всем жителям Подмосковья в указанный период рекомендовано ношение средств индивидуальной защиты во избежание заражения коронавирусом COVID-19. До 12 мая «масочный режим» в регионе носит рекомендательный характер, после этой даты – обязательный. То есть, находясь в общественном месте граждане должны надевать маски либо респираторы. К общественным причисляются медицинские учреждения, пункты розничной торговли, транспорт, в том числе такси, аптеки, продолжающие работу предприятия и прочие объекты инфраструктуры.

Губернатор Подмосковья обязал на льготных условиях обеспечить масками социально незащищённых граждан. Стоимость средств индивидуальной защиты в регионе должно контролировать областное управление ФАС.



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