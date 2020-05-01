Представитель РПЦ высказался против изображения Сталина в храме ВС России

01.05.2020, 19:48, Новости дня

Изображений Иосифа Сталина не должно быть в строящемся патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«С его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории… Я не даю однозначной оценки личности Сталина с исторической точки зрения, но мое личное мнение: его изображения в храме быть не должно», – цитирует ТАСС Легойду.

По его словам, резкая и неоднозначная реакция общественности на фотографии фрагментов мозаики, на одном из которых было изображение штандарта с портретом председателя Государственного комитета обороны и Ставки верховного главнокомандования СССР Иосифа Сталина, свидетельствует, что эта инициатива требует более широкого обсуждения.

Напомним, ранее председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин заявил, что мозаики с изображением первых лиц государства и Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил уместны.