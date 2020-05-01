 

Разин обвинил власти Украины в смерти солистки «Фристайла»

01.05.2020, 19:48, Новости дня

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил украинские власти в смерти солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо.

По его словам, власти не давали ему возможности посещать певицу или переводить ей деньги.

«Последней моей просьбой было обращение к Владимиру Зеленскому, как к артисту. Я умолял его пропустить меня к ней, дать возможность как-то оказать помощь», – передает РИА «Новости» слова  Разина.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что советская и украинская певица, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.



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