 

Накричавшего на полицейских нарушителя режима самоизоляции в Сочи оштрафовали

01.05.2020, 19:48, Новости дня

Житель Сочи, устроивший скандал полицейским, оштрафован за нарушение режима самоизоляции и будет наказан за оскорбление представителей власти, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В пятницу в интернете появилось видео, на котором мужчина устроил скандал остановившим его на улице полицейским. Он накричал на патруль, потребовал представиться, рассказать о своем образовании. Затем заявил, что гуляет с ребенком и ушел.

В полиции объяснили, что инцидент произошел в четверг в парке Бестужева в Адлерском районе Сочи. Сотрудники патрульно-постовой службы выявили мужа с женой и двумя детьми, нарушивших режим самоизоляции.

«На законное требование сотрудников полиции предъявить документы, удостоверяющие личность, мужчина ответил категорическим отказом в грубой форме. Стал размахивать руками, провоцировать конфликт и попытался уйти. Он был задержан и привлечен к административной ответственности», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

В ведомстве пояснили, что Адлерский районный суд оштрафовал мужчину на 1 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. По факту оскорбления сотрудников полиции собранный материал будет передан в следственные органы для принятия решения в соответствии с законодательством.



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