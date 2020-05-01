Венедиктова о деле Гандзюк: Прямых показаний на Мангера Левин не давал

01.05.2020, 19:42, Новости дня

Фигурант дела об организации нападения на сотрудницу мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин не дал прямых показаний против еще одного фигуранта, главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом в интервью hromadske 30 апреля заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

“Прямых показаний на Мангера он [Левин] не давал. Но доказательств в деле обвинению достаточно”, – сказала Венедиктова.

27 апреля СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование в деле об организации нападения на Гандзюк. По версии следствия, Мангер по предварительному сговору с жителем Херсона Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений активистке, которые привели к ее смерти. Срок досудебного расследования истекал 29 июля 2020 года. Друзья и родственники погибшей назвали преждевременной передачу дела Гандзюк в суд.

Венедикова сказала, что расследование завершили, поскольку удалось собрать достаточно доказательств.

“Есть все основания считать, что доказательств для обвинительных актов (в том числе заказчику) достаточно. И это главное. Можно тянуть три месяца и больше. Но прокуроры и следователи считают, что они собрали достаточно доказательств для обвинения. За это время, за эти 40 дней, с 16 марта, когда экстрадировали Левина, было сделано очень много следственных процессуальных действий”, – заявила Венедиктова.

Она отказалась сообщить подробности, но отметила, что полностью доверяет прокурорам в этом деле.

“Если я не являюсь прокурором по делу, то я не буду давать вам декларации, хайпы и так далее, только чтобы хорошо выглядеть”, – сказала генпрокурор.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого 16 марта 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу.

Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.